Назван способ значительно уменьшить расход заряда смартфона

Когда аккумулятор смартфона начинает подсаживаться, можно сэкономить в среднем до 10% заряда в день, если отключить некоторые лишние функции. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев.

По его словам, аккумулятор начинает терять свою ёмкость через один-два года работы, тогда и имеет смысл проанализировать, все ли опции используются. К примеру, можно смело удалять настройку для поиска принтера (системный сервис печати) и постоянный поиск точек доступа к Wi-Fi, который задействует беспроводной модуль связи.

"У многих приложений есть функция автозапуска: когда включается телефон, они запускаются и передают какие-то данные. Чаще всего это нужно только разработчикам, чтобы сверять метрики. С точки зрения пользователей автозапуск просто тратит заряд впустую", — объяснил Мокеев.

Кроме того, если пользователь много печатает, на энергопотребление может влиять виброотклик — в таком случае его тоже целесообразно отключить. Если же аккумулятор уже заметно подсел, стоит использовать режим экономии заряда, отключающий фоновые активности.