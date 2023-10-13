Регион

Уведомления отключены

13 октября, 01:10

Назван способ значительно уменьшить расход заряда смартфона

Эксперт Мокеев: Отключение лишних функций смартфона сэкономит до 10% заряда

Когда аккумулятор смартфона начинает подсаживаться, можно сэкономить в среднем до 10% заряда в день, если отключить некоторые лишние функции. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев.

По его словам, аккумулятор начинает терять свою ёмкость через один-два года работы, тогда и имеет смысл проанализировать, все ли опции используются. К примеру, можно смело удалять настройку для поиска принтера (системный сервис печати) и постоянный поиск точек доступа к Wi-Fi, который задействует беспроводной модуль связи.

Названы скрытые кнопки, которые отключают слежку и прослушку в смартфоне

Названы скрытые кнопки, которые отключают слежку и прослушку в смартфоне

"У многих приложений есть функция автозапуска: когда включается телефон, они запускаются и передают какие-то данные. Чаще всего это нужно только разработчикам, чтобы сверять метрики. С точки зрения пользователей автозапуск просто тратит заряд впустую", — объяснил Мокеев.

Кроме того, если пользователь много печатает, на энергопотребление может влиять виброотклик — в таком случае его тоже целесообразно отключить. Если же аккумулятор уже заметно подсел, стоит использовать режим экономии заряда, отключающий фоновые активности.

Россиянам рассказали, как защитить умный дом от кибервзломщиков

Россиянам рассказали, как защитить умный дом от кибервзломщиков

А ранее генеральный директор компании EdgeЦентр Михаил Шурыгин объяснил, как понять, что ваш телефон взломали. В частности, об этом могут говорить быстро садящаяся батарея, всплывающие окна в браузере и бесконтрольная трата трафика сотовой связи.

Обложка ©

Unsplash / Jonas Leupe

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Гаджеты
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров