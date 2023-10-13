Зеленского уличили во лжи собственному народу

В обращении к украинцам глава киевского режима Владимир Зеленский заявляет одно, а на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе говорит совсем другое. Об этом сказано в материале газеты Junge Welt.

"В вечернем видеообращении Зеленский восхвалял "мужество и единство" украинцев как залог будущей победы. За несколько часов до этого на встрече с министрами обороны стран НАТО тот же Зеленский воздержался от подобных нравоучений и заявил, что Украину могут спасти только дальнейшие и ускоренные поставки западных вооружений", — говорится в публикации.