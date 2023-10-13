Зеленского уличили во лжи собственному народу
Junge Welt: Зеленский говорит украинцам одно, а министрам НАТО — другое
В обращении к украинцам глава киевского режима Владимир Зеленский заявляет одно, а на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе говорит совсем другое. Об этом сказано в материале газеты Junge Welt.
"В вечернем видеообращении Зеленский восхвалял "мужество и единство" украинцев как залог будущей победы. За несколько часов до этого на встрече с министрами обороны стран НАТО тот же Зеленский воздержался от подобных нравоучений и заявил, что Украину могут спасти только дальнейшие и ускоренные поставки западных вооружений", — говорится в публикации.
Автор подметил, что желание Запада продолжать поставки вооружения Украине иссякло. Бельгия с Великобританией уже заявили о том, что их арсеналы опустели. В свою очередь США объявили о желании помочь Незалежной в создании собственных ВВС, признав, что сейчас у Киева практически нет авиации.
Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что в США хотят связать предоставление помощи Израилю и Украине, чтобы Конгресс страны одобрил сразу обе инициативы. По информации источника, некоторые представители власти США выступают против выделения дополнительных средств Украине. 11 октября глава Пентагона Ллойд Остин объявил об отправке очередного пакета военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов.
ТАСС / АР / OLIVIER MATTHYS