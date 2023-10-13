Самый северный город Израиля объявлен запретной военной зоной
Город Метула в Израиле объявлен запретной военной зоной
Самый северный город Израиля — Метула — и его окрестности официально объявлены запретной военной зоной. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Даниэль Хагари. Населённый пункт находится на границе с Ливаном.
"Армия обороны Израиля подчеркивает, что въезд на территорию строго запрещён, и просит граждан сохранять бдительность и не нарушать этот запрет", — написал Хагари в соцсети X (бывший Twitter).
Израиль начал наносить удары по территории Ливана с 8 октября. Как заявляли в ЦАХАЛ, они отвечают артиллерийским огнём на ливанские удары. Также ранее министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился готовиться к эвакуации населённых пунктов рядом с границей.
ТАСС / АР / Hassan Ammar