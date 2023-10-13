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13 октября, 11:40

Самый северный город Израиля объявлен запретной военной зоной

Город Метула в Израиле объявлен запретной военной зоной

Самый северный город Израиля — Метула — и его окрестности официально объявлены запретной военной зоной. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Даниэль Хагари. Населённый пункт находится на границе с Ливаном.

"Армия обороны Израиля подчеркивает, что въезд на территорию строго запрещён, и просит граждан сохранять бдительность и не нарушать этот запрет", — написал Хагари в соцсети X (бывший Twitter).

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Израиль начал наносить удары по территории Ливана с 8 октября. Как заявляли в ЦАХАЛ, они отвечают артиллерийским огнём на ливанские удары. Также ранее министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился готовиться к эвакуации населённых пунктов рядом с границей.

Обложка ©

ТАСС / АР / Hassan Ammar

Александра Вишнякова
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