Самый северный город Израиля объявлен запретной военной зоной

Самый северный город Израиля — Метула — и его окрестности официально объявлены запретной военной зоной. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Даниэль Хагари. Населённый пункт находится на границе с Ливаном.

"Армия обороны Израиля подчеркивает, что въезд на территорию строго запрещён, и просит граждан сохранять бдительность и не нарушать этот запрет", — написал Хагари в соцсети X (бывший Twitter).