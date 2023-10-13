Медведев задал Западу неудобный вопрос из-за требования Израиля эвакуировать жителей Газы

"Больше миллиона жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора по требованию израильской армии. Все "западные партнёры" стыдливо молчат. Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?" — написал он в телеграм-канале.

Напомним, как ранее сообщали в ООН, Израиль заявил о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг Сектора Газа и дал для этого не более суток. При этом представитель ХАМАС назвал ложными сообщения о том, что власти еврейского государства уведомили ООН, и призвал палестинцев игнорировать израильские рекомендации и оставаться на своей земле. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал требование эвакуировать за сутки более миллиона палестинцев нереалистичным.