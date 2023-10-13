Авиация ВКС России сбила украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области
Российский истребитель сбил украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в пятницу, 13 октября, в пресс-службе Минобороны страны. Подробностей и деталей того, как это произошло, не приводится.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25", — информируют в военном ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области, а на днях ВС России уничтожили склады топлива и авиационных средств поражения противника всё на том же аэродроме.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ