ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября 2023, 12:11

Авиация ВКС России сбила украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области

Российский истребитель сбил украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в пятницу, 13 октября, в пресс-службе Минобороны страны. Подробностей и деталей того, как это произошло, не приводится.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25", — информируют в военном ведомстве.

Раскрыто, насколько должен вдарить "генерал Мороз", чтобы западная техника ВСУ сломалась
Раскрыто, насколько должен вдарить "генерал Мороз", чтобы западная техника ВСУ сломалась

Ранее Лайф сообщал, что российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области, а на днях ВС России уничтожили склады топлива и авиационных средств поражения противника всё на том же аэродроме.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar