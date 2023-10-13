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13 октября, 14:44

Путин допустил, что посетит Армению, а Пашинян — Россию

Президент России Владимир Путин допустил, что посетит Армению. В свою очередь, отметил он, премьер-министр страны Никол Пашинян может совершить визит в Россию, однако ему "не до поездок".

"Мы с ним в контакте. И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы же всё понимаем, мы все взрослые люди. Понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаёмся, работаем с ним, постоянно на связи", сказал глава государства.

Когда сложится нормальная обстановка, добавил российский лидер, "и я к ним съезжу, и они приедут, он приедет".

Пашинян высказался о решении начать процедуру ратификации Римского статута

Пашинян высказался о решении начать процедуру ратификации Римского статута

Напомним, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, подписанный страной ещё в 1999 году. В 2004 году Конституционный суд республики признал документ противоречащим основному закону, однако после выдачи "ордера" на "арест" Владимира Путина орган передумал и поменял своё мнение.

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ТАСС / Алексей Даничев

Матвей Константинов
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