Путин допустил, что посетит Армению, а Пашинян — Россию

Президент России Владимир Путин допустил, что посетит Армению. В свою очередь, отметил он, премьер-министр страны Никол Пашинян может совершить визит в Россию, однако ему "не до поездок".

"Мы с ним в контакте. И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы же всё понимаем, мы все взрослые люди. Понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаёмся, работаем с ним, постоянно на связи", — сказал глава государства.