Путин допустил, что посетит Армению, а Пашинян — Россию
Президент России Владимир Путин допустил, что посетит Армению. В свою очередь, отметил он, премьер-министр страны Никол Пашинян может совершить визит в Россию, однако ему "не до поездок".
"Мы с ним в контакте. И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы же всё понимаем, мы все взрослые люди. Понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаёмся, работаем с ним, постоянно на связи", — сказал глава государства.
Когда сложится нормальная обстановка, добавил российский лидер, "и я к ним съезжу, и они приедут, он приедет".
Напомним, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, подписанный страной ещё в 1999 году. В 2004 году Конституционный суд республики признал документ противоречащим основному закону, однако после выдачи "ордера" на "арест" Владимира Путина орган передумал и поменял своё мнение.
ТАСС / Алексей Даничев