Регион

Уведомления отключены

13 октября, 18:43

Идентифицировать погибших в Израиле сложно, есть сожжённые заживо, сообщил посол

Посол Израиля в РФ Цви: Идентифицировать погибших сложно, есть сожжённые живьём

Идентификация погибших в Израиле людей — непростая задача, некоторые из них были сожжены заживо, их личность устанавливают по анализу ДНК. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"По большей части всё уже довольно ясно. <...> Количество раненых, количество пропавших без вести, в общем-то, со вчерашнего дня особо не изменилось. Сейчас проходят работы по [анализу] ДНК тех, кто убит. К сожалению, некоторых там сожгли живыми. И чтобы их опознавать, нужна ДНК", объяснил он.

В связи вышеназванными обстоятельствами в ближайшее время некоторые из тех, кто числится пропавшими без вести, перейдут в список погибших. Впрочем, эти цифры вряд ли сильно повлияют на чудовищную общую картину, заключил Цви.

Израильтянам разрешили вооружаться в Шаббат ради спасения жизни

Израильтянам разрешили вооружаться в Шаббат ради спасения жизни

Ранее сегодня пресс-служба Посольства России в Израиле с прискорбием сообщила о росте числа погибших россиян. Обновлённое количество жертв ведомство пока не приводит, ссылаясь на проверку данных. При этом двенадцать россиян по-прежнему числятся пропавшими без вести. До этого было известно о четырёх погибших россиянах.

Обложка ©

ТАСС / Picture alliance / Florian Gaertner

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Израиль
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров