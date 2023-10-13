Идентифицировать погибших в Израиле сложно, есть сожжённые заживо, сообщил посол

Идентификация погибших в Израиле людей — непростая задача, некоторые из них были сожжены заживо, их личность устанавливают по анализу ДНК. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"По большей части всё уже довольно ясно. <...> Количество раненых, количество пропавших без вести, в общем-то, со вчерашнего дня особо не изменилось. Сейчас проходят работы по [анализу] ДНК тех, кто убит. К сожалению, некоторых там сожгли живыми. И чтобы их опознавать, нужна ДНК", — объяснил он.