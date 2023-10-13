Израильтянам разрешили вооружаться в Шаббат ради спасения жизни
Главный раввинат Израиля разрешил носить оружие и опознавать трупы в Шаббат
Главный раввинат Израиля позволил гражданам ради спасения и защиты жизни вооружаться в Шаббат, эксгумировать и опознавать трупы, использовать радио и телефон в специальном режиме, а кроме того — молиться в присутствии вооружённого человека в синагогах и исключительно в тех помещениях, где предусмотрены укрытия. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил главный военный раввин России Аарон Гуревич.
"Есть решение Главного раввината Израиля, что ношение в Шаббат оружия во время войны не только разрешено, но считается заповедью — мицвой. Беречь свою жизнь — тоже заповедь, чтобы передать свои знания следующим поколениям, продолжить род. Это повелительные заповеди", — объяснил он.
Собеседник агентства добавил, что, когда стоит вопрос жизни и смерти, иудеям позволены любые действия даже в субботу. Так, наивысшим приоритетом в этой религии является спасение человеческой жизни. Мало того, сами раввины должны быть готовы пойти на нарушение Шаббата для защиты жизни, чтобы таким образом подать пример своим последователям.
Гуревич объяснил, почему раввинат принял решение позволить проводить эксгумацию и опознание тел. По его словам, от скорости идентификации мертвецов зависит то, насколько быстро их родные получат информацию о том, что человек более не числится пропавшим без вести, а трагически погиб. Это крайне важная для израильтян информация, тесно связанная с законами Израиля.
Также в военное время в Шаббат не запрещается пользоваться радио, продолжил главный военный раввин России. Приёмник нужно держать включённым круглосуточно, телефон по субботам можно оставлять работать в беззвучном режиме, чтобы на него приходили сообщения о воздушной тревоге. В синагоге непременно должен присутствовать хотя бы один вооружённый человек. Молитвы разрешены исключительно в помещениях с бункерами, в которых можно будет укрыться в случае атаки.
Гуревич также напомнил о том, что религия в Израиле, в отличие от России, не существует отдельно от государства. В государственных раввинатах раввины выполняют обязанности, похожие на те, что есть у государственных чиновников. При этом в Израиле есть много общин со своими раввинами, которые зачастую даже более авторитетны в народе, поскольку не зависят от государства. Люди, как правило, прислушиваются к раввину из своей общины. И если они провозгласят, что по субботам никто не должен нарушать Закон Божий, все послушают их, несмотря на то что перед этим запретные действия в Шаббат публично разрешил главный раввин Израиля.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа был нанесён массированный ракетный удар по территории Израиля, после чего движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Уже 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Израиль дал 1,1 миллиона палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг сектора Газа. А сегодня, по данным СМИ, по городу открыли огонь израильские танки.
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