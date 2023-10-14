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13 октября, 23:57

Востоковед просчитал сроки окончания и исход войны между Израилем и Палестиной

Востоковед Каргин: Конфликт Израиля и Палестины не продлится дольше двух месяцев

Израилю невыгодна затяжная война с Палестиной, поэтому страна будет искать способы завершить боевые действия в кратчайшие сроки. Такими соображениями с телеканалом "Царьград" поделился эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

По его оценке, Израиль попросту не может позволить себе длительный военный конфликт. В этом случае государство столкнётся с экономическим коллапсом, к которому приведёт в том числе и мобилизация 300 тысяч резервистов. Дабы избежать этих проблем, ЦАХАЛ попытается уложиться в два месяца, считает востоковед.

"Скорее всего, она (война. — Прим. Лайфа) не кончится какой-то кардинальной сменой власти в секторе Газа. Но, видимо, Израиль нанесёт довольно серьёзный, мощный ущерб движению ХАМАС. Остаётся надеяться, что в ходе этой кампании будет как можно меньше жертв среди мирных жителей", резюмировал Крагин.

Иного мнения придерживается политолог и востоковед Станислав Тарасов. По его словам, в настоящий момент отсутствуют предпосылки для быстрого завершения боевых действий. Палестинцы хорошо подготовились к противоборству с полноценной армией, поэтому Израилю не удастся оперативно решить вопрос с соседями, подчеркнул эксперт.

"Да, это надолго. Нет ощущения, что в момент быстро закончить. Отбомбились, освободили заложников, начинается какой-то переговорный процесс, потом опять пауза на несколько лет, потом — опять очередной конфликт. На сей раз, по всем признакам, ХАМАС очень хорошо оказалось подготовлено к этому", — рассказал Тарасов в эфире радио "Комсомольская правда".

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Прогнозы постоянного представителя России в ООН Василия Небензи о продолжительности боевых действий также не содержат большого оптимизма. Дипломат считает, что конфликт может обернуться началом крупномасштабной войны на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тем временем пообещал не заканчивать боевые действия, пока движение ХАМАС не будет уничтожено полностью.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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