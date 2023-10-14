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13 октября, 22:31

Небензя предупредил в ООН об угрозе полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Конфликт Израиля и Палестины может обернуться началом крупной войны на Ближнем Востоке, заявил постпред России в ООН Василий Небензя. Ответственность за обострение ситуации в регионе лежит на Соединённых Штатах, добавил он в беседе с журналистами по итогам заседания Совбеза.

Дипломат подчеркнул, что РФ решительно осуждает любое проявление жестокости и насилия по отношению к мирным гражданам Палестины и Израиля. Дабы остановить кровопролитие, сторонам следует заключить немедленное перемирие и начать переговоры, поделился он.

"Регион на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы. Ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединённых Штатах", — отметил Небензя, добавив, что Москва внесла в СБ ООН резолюцию с призывом о перемирии на Ближнем Востоке.

Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Газе с пунктами о заложниках и переговорах

Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Газе с пунктами о заложниках и переговорах

Ранее о возможном вмешательстве в конфликт третьих стран в лице Ирана и Ливана высказались в США. По данным Белого дома, этот сценарий маловероятен. Между тем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "лишь началом" массированные авиаудары по сектору Газа. Их жертвами уже стали почти 2 тысячи человек.

Обложка ©

UN Photo / Manuel Elías

Илья Пушкарев
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