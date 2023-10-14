Небензя предупредил в ООН об угрозе полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Конфликт Израиля и Палестины может обернуться началом крупной войны на Ближнем Востоке, заявил постпред России в ООН Василий Небензя. Ответственность за обострение ситуации в регионе лежит на Соединённых Штатах, добавил он в беседе с журналистами по итогам заседания Совбеза.

Дипломат подчеркнул, что РФ решительно осуждает любое проявление жестокости и насилия по отношению к мирным гражданам Палестины и Израиля. Дабы остановить кровопролитие, сторонам следует заключить немедленное перемирие и начать переговоры, поделился он.