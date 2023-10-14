Новое обещание главы Пентагона Зеленскому сочли смехотворным

Неспособность Соединённых Штатов снабжать оружием одновременно и Израиль, и Украину вынудит последнюю встать в конец очереди за американской помощью. Об этом в интервью Youtube-каналу Judging Freedom заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По мнению эксперта, слова главы Пентагона Ллойда Остина о якобы готовности Вашингтона эффективно действовать на двух фронтах вызывают лишь смех. Джонсон напомнил, что США не смогли помочь даже ВСУ, которые терпят поражение за поражением. В то же время произраильское лобби в Соединённых Штатах будет добиваться наивысшего приоритета для ЦАХАЛ.