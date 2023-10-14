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14 октября, 02:48

Новое обещание главы Пентагона Зеленскому сочли смехотворным

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев встанет в конец очереди за оружием из-за Израиля

Неспособность Соединённых Штатов снабжать оружием одновременно и Израиль, и Украину вынудит последнюю встать в конец очереди за американской помощью. Об этом в интервью Youtube-каналу Judging Freedom заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По мнению эксперта, слова главы Пентагона Ллойда Остина о якобы готовности Вашингтона эффективно действовать на двух фронтах вызывают лишь смех. Джонсон напомнил, что США не смогли помочь даже ВСУ, которые терпят поражение за поражением. В то же время произраильское лобби в Соединённых Штатах будет добиваться наивысшего приоритета для ЦАХАЛ.

"Украина встанет в конец очереди. Они не дождутся оружия", — подытожил эксперт.

Названа причина внезапного приезда Зеленского на заседание министров обороны стран НАТО

Названа причина внезапного приезда Зеленского на заседание министров обороны стран НАТО

На фоне первых поставок американского оружия Израилю в Конгрессе США увеличилось число противников дальнейшей поддержки киевского режима. По словам члена Палаты представителей Энди Биггса, всё больше законодателей выступают против такого расходования средств.

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U.S. Department of Defense

Илья Пушкарев
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