Новое обещание главы Пентагона Зеленскому сочли смехотворным
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев встанет в конец очереди за оружием из-за Израиля
Неспособность Соединённых Штатов снабжать оружием одновременно и Израиль, и Украину вынудит последнюю встать в конец очереди за американской помощью. Об этом в интервью Youtube-каналу Judging Freedom заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По мнению эксперта, слова главы Пентагона Ллойда Остина о якобы готовности Вашингтона эффективно действовать на двух фронтах вызывают лишь смех. Джонсон напомнил, что США не смогли помочь даже ВСУ, которые терпят поражение за поражением. В то же время произраильское лобби в Соединённых Штатах будет добиваться наивысшего приоритета для ЦАХАЛ.
"Украина встанет в конец очереди. Они не дождутся оружия", — подытожил эксперт.
На фоне первых поставок американского оружия Израилю в Конгрессе США увеличилось число противников дальнейшей поддержки киевского режима. По словам члена Палаты представителей Энди Биггса, всё больше законодателей выступают против такого расходования средств.