Представители ХАМАС заявили, что ценят усилия Путина по разрешению конфликта
Палестинское движение ХАМАС, находящееся у власти в секторе Газа, высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина в решении палестино-израильского конфликта. В группировке сообщили, что приветствуют "активные российские усилия, направленные на прекращение израильских ударов" по их территории.
Ранее президент России заявил, что далеко не все жители сектора Газа поддерживают действия боевиков ХАМАС. Глава государства также рассказал, как, по его мнению, должен решиться конфликт Израиля и Палестины. Владимир Путин подчеркнул, что Москва не видит альтернатив урегулированию ситуации путём переговоров. Их целью должна стать реализация формулы "двух государств", которую выработала ООН: независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующая в мире и безопасности с Израилем.