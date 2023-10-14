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14 октября, 05:57

Представители ХАМАС заявили, что ценят усилия Путина по разрешению конфликта

Палестинское движение ХАМАС, находящееся у власти в секторе Газа, высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина в решении палестино-израильского конфликта. В группировке сообщили, что приветствуют "активные российские усилия, направленные на прекращение израильских ударов" по их территории.

Путин: Расширение конфликта в Израиле может привести к тяжёлым последствиям

Путин: Расширение конфликта в Израиле может привести к тяжёлым последствиям

Ранее президент России заявил, что далеко не все жители сектора Газа поддерживают действия боевиков ХАМАС. Глава государства также рассказал, как, по его мнению, должен решиться конфликт Израиля и Палестины. Владимир Путин подчеркнул, что Москва не видит альтернатив урегулированию ситуации путём переговоров. Их целью должна стать реализация формулы "двух государств", которую выработала ООН: независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующая в мире и безопасности с Израилем.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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