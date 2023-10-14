Представители ХАМАС заявили, что ценят усилия Путина по разрешению конфликта

Палестинское движение ХАМАС, находящееся у власти в секторе Газа, высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина в решении палестино-израильского конфликта. В группировке сообщили, что приветствуют "активные российские усилия, направленные на прекращение израильских ударов" по их территории.