Сийярто: ЕС не может диктовать Венгрии, как выстраивать энергетический баланс

Евросоюз не может диктовать Венгрии свои требования по выстраиванию энергетического баланса, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Он отметил, что юго-восточная часть Европы столкнулась с проблемой пропускной способности газотранспортной системы. И если её не решить, то большие объёмы газа, в том числе из Турции и Азербайджана, в регион просто не поступят. Для этого Будапешт уже запросил у ЕС финансовую помощь, однако есть одно но.

"Евросоюз не очень-то рад помогать средствами странам региона для решения этой проблемы. Поэтому моя позиция такова: у Брюсселя нет никакого права что-либо говорить о том, как Венгрия выстраивает свой энергетический баланс", — сказал Сийярто РИА "Новости".