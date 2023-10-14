Сийярто: ЕС не может диктовать Венгрии, как выстраивать энергетический баланс
Евросоюз не может диктовать Венгрии свои требования по выстраиванию энергетического баланса, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Он отметил, что юго-восточная часть Европы столкнулась с проблемой пропускной способности газотранспортной системы. И если её не решить, то большие объёмы газа, в том числе из Турции и Азербайджана, в регион просто не поступят. Для этого Будапешт уже запросил у ЕС финансовую помощь, однако есть одно но.
"Евросоюз не очень-то рад помогать средствами странам региона для решения этой проблемы. Поэтому моя позиция такова: у Брюсселя нет никакого права что-либо говорить о том, как Венгрия выстраивает свой энергетический баланс", — сказал Сийярто РИА "Новости".
А ранее Венгрия предложила Евросоюзу сократить пакет помощи Украине в два раза. Будапешт уверен, что Киеву на первое время хватит и половины рассчитанного на четыре года пакета помощи объёмом 50 миллиардов евро. Как отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, поставки на Украину оружия увеличивают сроки конфликта и число жертв.
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