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14 октября, 12:43

Матвиенко заявила, что РФ может покинуть ПАЧЭС из-за её политизированности

Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) перестала быть объективной, поэтому Россия задумается о дальнейшем участии в организации. Об этом сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в рамках "Парламентской двадцатки".

"ПАЧЭС, которая создавалась как <...> хороший инструмент расширения экономического, гуманитарного взаимодействия, превратилась в такую непонятную политизированную структуру", — подчеркнула она.

По её словам, если изменений в работе ПАЧЭС не будет, то в России поднимут вопрос о целесообразности состоять в данной организации.

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Напомним, в мае неприятный инцидент произошёл на заседании ПАЧЭС в Анкаре. Украинский депутат напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого. В результате российский делегат попал в больницу.

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ТАСС / Александр Казаков

Татьяна Миссуми
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