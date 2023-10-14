Матвиенко заявила, что РФ может покинуть ПАЧЭС из-за её политизированности

Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) перестала быть объективной, поэтому Россия задумается о дальнейшем участии в организации. Об этом сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в рамках "Парламентской двадцатки".

"ПАЧЭС, которая создавалась как <...> хороший инструмент расширения экономического, гуманитарного взаимодействия, превратилась в такую непонятную политизированную структуру", — подчеркнула она.

По её словам, если изменений в работе ПАЧЭС не будет, то в России поднимут вопрос о целесообразности состоять в данной организации.