СБ ООН может проголосовать по ближневосточной резолюции России 16 октября

Голосование в Совете Безопасности ООН по российской резолюции по конфликту в секторе Газа может состояться 16 октября. Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил о соответствующем запросе.

"Последние новости о нашем проекте гуманитарной резолюции по Газе. Мы распространили её среди членов Совета Безопасности ООН и запросили голосование по ней на 15:00 [22:00 мск] в понедельник [16 октября]", — проинформировал дипломат на своей странице в социальной сети X (Twitter).