СБ ООН может проголосовать по ближневосточной резолюции России 16 октября
Голосование в Совете Безопасности ООН по российской резолюции по конфликту в секторе Газа может состояться 16 октября. Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил о соответствующем запросе.
"Последние новости о нашем проекте гуманитарной резолюции по Газе. Мы распространили её среди членов Совета Безопасности ООН и запросили голосование по ней на 15:00 [22:00 мск] в понедельник [16 октября]", — проинформировал дипломат на своей странице в социальной сети X (Twitter).
Теперь российская миссия ждёт от бразильского председательства в СБ ООН утверждения даты голосования. Полянский подчеркнул, что Совбезу необходимо в ближайшее время послать чёткий сигнал сторонам конфликта.
К слову, ранее СМИ сообщили, что Бразилия вслед за Россией обнародовала свой проект резолюции СБ ООН по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Он отличается от российского одним пунктом.
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