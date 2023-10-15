В кулуарах НАТО начали делить оружие между Украиной и Израилем

В кулуарах НАТО идёт активное обсуждение вопроса одновременных поставок оружия Украине и Израилю из-за ограниченных ресурсов военного блока. Об этом написал обозреватель Welt Кристоф Шильц.

"Cтраны НАТО не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность, и, помимо высокой стоимости, следует добавить, что запасы вооружений ограниченны. В первую очередь это касается артиллерийских боеприпасов и современных систем ПВО, таких как Iris-T и Patriot. И Израиль, и Украина остро в них нуждаются", — объясняет он.