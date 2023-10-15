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Регион
Опубликовано 15 октября 2023, 00:42
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В кулуарах НАТО начали делить оружие между Украиной и Израилем

Die Welt: В кулуарах НАТО обсуждают конкуренцию Украины и Израиля за оружие

В кулуарах НАТО идёт активное обсуждение вопроса одновременных поставок оружия Украине и Израилю из-за ограниченных ресурсов военного блока. Об этом написал обозреватель Welt Кристоф Шильц.

"Cтраны НАТО не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность, и, помимо высокой стоимости, следует добавить, что запасы вооружений ограниченны. В первую очередь это касается артиллерийских боеприпасов и современных систем ПВО, таких как Iris-T и Patriot. И Израиль, и Украина остро в них нуждаются", — объясняет он.

Колумнист узнал о том, что в кулуарах НАТО уже несколько дней активно обсуждают "конкуренцию за ресурсы" между двумя странами. Вопрос в том, кто и что получает, когда ситуация становится напряжённой, отмечает Шильц.

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Getty Images / Paul Ellis

Андрей Бражников
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