В кулуарах НАТО начали делить оружие между Украиной и Израилем
Die Welt: В кулуарах НАТО обсуждают конкуренцию Украины и Израиля за оружие
В кулуарах НАТО идёт активное обсуждение вопроса одновременных поставок оружия Украине и Израилю из-за ограниченных ресурсов военного блока. Об этом написал обозреватель Welt Кристоф Шильц.
"Cтраны НАТО не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность, и, помимо высокой стоимости, следует добавить, что запасы вооружений ограниченны. В первую очередь это касается артиллерийских боеприпасов и современных систем ПВО, таких как Iris-T и Patriot. И Израиль, и Украина остро в них нуждаются", — объясняет он.
Колумнист узнал о том, что в кулуарах НАТО уже несколько дней активно обсуждают "конкуренцию за ресурсы" между двумя странами. Вопрос в том, кто и что получает, когда ситуация становится напряжённой, отмечает Шильц.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Зеленский с жадностью смотрит на помощь Израилю со стороны США, опасаясь лишиться прежнего уровня поддержки. На фоне произошедшего политик даже засобирался на Ближний Восток.
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