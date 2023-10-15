Россиянам рассказали, какие товары осенью можно купить на 50–70% дешевле

На осенних распродажах со скидкой 50–70% можно приобрести крупногабаритные и не очень востребованные товары летнего периода, занимающие много места на складах: садовую мебель, фигурки, уличные бассейны. В каких случаях бывает скидка и с чем связан её размер, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

"Традиционно осенью дешевеют сезонные товары, которые будут менее востребованы. <...> Также это может быть одежда уходящих коллекций — то, что осталось от весенне-летнего сезона. На одежду и обувь наблюдается постепенное снижение цен, в частности, за счёт того, что российские компании увеличили объёмы производства", — объяснил специалист.

А вот в магазинах электроники и компьютерной техники значительных скидок искать не стоит, хотя, по словам Чумакова, определённая стабилизация цен возможна за счёт реструктуризации рынка и снижения логистических затрат на единицу товара. Кроме того, по некоторым позициям возможно снижение цены в связи с необходимостью распродать старые запасы из-за появления новых моделей.