Профессор раскрыл, сколько россиян ежегодно заболевают глаукомой

В России каждый год около ста тысяч человек заболевают глаукомой — глазной болезнью, которая приводит к слепоте и пока неизлечима. Как заявил президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров, число пациентов с таким диагнозом растёт, в том числе из-за продолжительности жизни граждан.

"Эта цифра в сто тысяч человек может увеличиться за счёт выявляемости и за счёт того, что люди стали чуть больше жить. Она будет расти, но плавно", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

По словам профессора, в данный момент поставить диагноз "глаукома" на ранней стадии удаётся примерно в 25 процентах случаев. Все потому, что раньше на 300 тысяч человек населения существовал минимум один специализированный кабинет. При этом сейчас их упразднили в пользу стандартных осмотров у офтальмолога, подчеркнул специалист.

"Чтобы обнаружить глаукому на ранней стадии, нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения", — добавил Егоров.

Согласно данным ВОЗ, около 2,2 миллиарда человек в мире живут со слепотой или другими формами нарушения зрения. При этом 40 процентов ослепших лишились зрения из-за глаукомы. Это заболевание диагностировано у 60–100 миллионов человек, 1,3 миллиона из которых приходится на РФ.