ЦСКА разгромил "Зенит" и выиграл Кубок России

Футболистки московского ЦСКА обыграли соперниц из петербургского "Зенита" в финале Кубка России и в третий раз в истории стали обладательницами почётного трофея. Матч, проходивший на стадионе "Ростех-арена" в Калининграде, закончился со счётом 4:1.

Футболистки ЦСКА благодарят болельщиков за поддержку после победы над "Зенитом" в финале Кубка России. Видео © VK / ЖФК ЦСКА Москва

На 45-й минуте игры счёт открыла камерунская нападающая ЦСКА Габриэль Онгене. Через четыре минуты после начала второго тайма сине-бело-голубые отыгрались — забитым мячом отметилась польская полузащитница Габриэла Гживиньская. На 55-й минуте футболистка армейской команды Надежда Смирнова уверенно реализовала пенальти и вновь вывела ЦСКА вперёд. На 73-й минуте нигерийская нападающая Франциска Ордега забила третий гол за московский клуб, а на 88-й Смирнова оформила дубль.