Всероссийский день лицеиста, День новых друзей, Фомин день: Праздники и приметы 19 октября Сегодня, 19 октября, в России отмечается праздник, посвящённый образованию, он появился более двух веков назад. А ещё на эту дату выпадает несколько неофициальных праздников, которые поднимают тему отношения человека к себе, к окружающим и к деньгам. 18 октября, 21:01 19 октября — Всероссийский день лицеиста. Фото © Freepik

Всероссийский день лицеиста

19 октября в России отмечается праздник под названием Всероссийский день лицеиста, который корнями уходит глубоко в историю. Рассказываем о нём: Это российский неофициальный праздник.

Отмечается ежегодно 19 октября, дата не меняется.

Приурочен ко дню основания Императорского Царскосельского лицея.

Посвящён учащимся лицеев и педагогам, работающим в таких образовательных учреждениях.

Именно 19 октября (правда, по старому стилю) в России в 1811 году под Петербургом открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию. Образовательное учреждение было основано по указу императора Александра I. Программу сориентировали на подготовку просвещённых государственных деятелей. Продолжительность обучения составляла шесть лет, а набор проводился каждые три года.

Во времена СССР такое понятие, как лицей, исчезло из системы образования, но в современной России вернулось, хоть лицеи и приобрели другие черты. Сейчас обучение в них предполагает, что ученик будет постигать параллельно с общеобразовательной программой какое-то направление углублённо, например математику или иностранный язык. Также лицеисты зачастую после выпуска получают специальность, соответствующую направленности их образования, а значит, растут их шансы на поступление в профильный вуз.

День написания письма в будущее

19 октября — День написания письма в будущее. Фото © Unsplash / Scott Graham

19 октября в России отмечается очень необычный праздник — День написания письма в будущее. Известно о нём немного: Это международный неофициальный праздник.

Отмечается каждый год 19 октября, дата не меняется.

Появился около пяти лет назад.

Цель — побудить людей задуматься о том, как проходит их жизнь.

Кто придумал отмечать День написания письма в будущее и почему именно 19 октября, неизвестно. В русскоязычном сегменте Интернета этот неординарный праздник начали упоминать примерно пять лет назад.

Идея его проста: человек в этот день может сесть и написать письмо в будущее, например себе. В таком послании можно рассказать о своих надеждах, мечтах, проектах, дать какие-то советы себе будущему исходя из нынешней ситуации. Чтобы сделать всё это, человек должен сосредоточиться на своей жизни, осмыслить своё место в ней, а уже только этого часто бывает достаточно для того, чтобы подтолкнуть к переменам. Если же взять себе за правило писать подобные послания, можно повысить осознанность своей жизни и научиться ценить то, что есть уже сейчас. Кстати, существуют даже специальные сайты, которые позволяют отправлять письма "в будущее" кому угодно. Послание придёт адресату в тот момент, который вы выберете.

День новых друзей

19 октября — День новых друзей. Фото © Freepk / pressfoto

Ещё один добрый праздник, который можно отметить в России 19 октября, — это День новых друзей. Рассказываем о нём: Это интернациональный неофициальный праздник.

Был придуман в США в 2006 году.

Отмечается ежегодно 19 октября, по календарю не смещается.

Создан, чтобы мотивировать людей заводить новые знакомства.

День новых друзей появился в США как национальный праздник, а теперь стал международным. Он упоминается в календаре праздничных дат на разных языках, с недавнего времени и на русском. Предполагается, что появился этот праздник как часть кампании одной из маркетинговых фирм, но перерос её и ушёл в народ.

В 2023 году День новых друзей стал ещё более актуальным, потому что молодое поколение всё больше предпочитает общение в Сети. В этот праздник предлагается выйти за пределы чатов. Например, узнать, не проводится ли где-то в округе какое-нибудь мероприятие (соревнования, ярмарка, концерт), где можно весело провести время среди людей и, может быть, завести новые знакомства. Кто знает, может быть, одно из них действительно выльется в новую дружбу.

Ещё один вариант — самостоятельно организовать встречу по интересам. Например, в местном чате или на форуме предложить проехаться на велосипедах к достопримечательности неподалёку, устроить пробежку или мини-пикник с домашними животными. На фоне общего хобби будет ещё легче завести дружбу.

День разумного подхода к кредитам

19 октября — День разумного подхода к кредитам. Фото © Агентство "Москва"

Поскольку на 19 октября не приходится официальных праздников, можно упомянуть ещё один неформальный — появившийся за рубежом праздник, актуальный теперь и для России. Называется он День разумного подхода к кредитам (National Get Smart About Credit Day): Это неофициальный американский праздник.

Является частью кампании по повышению финансовой грамотности.

Придуман в 2003 году Американской ассоциацией банкиров.

Отмечается каждый год в третий четверг октября.

Цель — передать молодёжи знания о том, как обращаться с кредитами.

Кредиты — это неотъемлемая часть сегодняшней экономики большинства стран, в том числе и России. Банки завлекают население рекламой, указывая на лёгкость получения кредита ради долгожданной покупки или поездки. Тот факт, что эти деньги потом придётся отдавать несколько лет, отходит на второй план. Сегодняшний праздник, День разумного подхода к кредитам, был задуман как раз для того, чтобы помнить об этом и других последствиях использования чужих денег.

Американские банкиры решили организовать информационную кампанию, чтобы научить молодёжь сразу после достижения совершеннолетия правильно обращаться с кредитами. Так, важно уметь рассчитывать нагрузку на свой личный или семейный бюджет, чтобы долг не стал неподъёмной ношей. А также требуется правильно оценивать, насколько необходим кредит, ведь зачастую можно подождать с покупкой и накопить на неё.

В День разумного подхода к кредитам в США проводятся лекции, встречи, игры, посвящённые финансовой грамотности. В России тоже есть программы, в рамках которых и молодёжь, и людей постарше учат правильно обращаться с деньгами, но отдельного праздника пока нет.

Приметы 19 октября

Фомин день

19 октября Русская православная церковь чтит память святого Фомы — одного из 12 апостолов Христа. Фома был рыбаком и жил в Галилее. Он стал учеником Спасителя после того, как услышал его проповедь. Именно про него говорят "Фома неверующий", поскольку апостол не видел явление воскресшего Иисуса и никак не мог поверить в это чудо. Поверил он только после того, как Спаситель явился к нему и дал прикоснуться к своим ранам.

На Руси в эту дату отмечали Фомин день. Была традиция посвящать его осмотру своих запасов на зиму. Фому благодарили за достаток и просили его помочь с хранением запасов без потерь. На Фомин день была традиция делиться с нуждающимися. А молодые в эту дату могли привести избранника или избранницу для знакомства с родителями. Считалось, что это залог крепких отношений в будущем.

Погодные приметы 19 октября

Безветренный день — к скорым холодам.

Дым стелется по земле — к ненастью.

Снег пошёл, а листья ещё не опали — до настоящих снегопадов ещё далеко.

Стаи ворон — к ненастью.

Именинники 19 октября

19 октября именины может отмечать российский актёр Макар Запорожский. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Сегодня, 19 октября, именины у обладателей следующих имён: Иван;

Макар;

Никанор;

Фома. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев