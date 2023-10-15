Нового спикера Палаты представителей США выберут 17 октября
Кларк: Голосование за нового спикера Палаты представителей США пройдёт во вторник
Голосование по избранию нового спикера Палаты представителей США состоится во вторник, 17 октября. Об этом сообщила представитель Демократической партии Кэтрин Кларк.
"Голосование по избранию спикера запланировано на вторник, 17 октября, приблизительно в 12:00 (19:00 мск)", — сказано в обнародованном заявлении конгрессвумен.
Лайф сообщал, что республиканец Кевин Маккарти был смещён с поста спикера Палаты представителей Конгресса США по результатам состоявшегося 3 октября голосования. Стоит заметить, что случай отстранения спикера нижней палаты — первый в американской истории. Прошение о его отставке подал однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц. Такое решение он аргументировал недоверием к руководству Палаты представителей. Гетц также обвинил Маккарти во лжи по вопросу финансирования правительства и в заключении некоей "тайной сделки" с президентом США Джо Байденом по вопросу выделения денег Украине.
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