Регулярные требования Владимира Зеленского поставить Киеву всё больше оружия лишь отталкивают западных союзников от Украины. Как заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн, он ведёт себя как избалованный ребёнок.

"Я думаю, что Зеленский — он как избалованный ребёнок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. <…> Он безумно неблагодарный. <…> Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе", — подчеркнул Пайн в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.

Эксперт также обратил внимание, что Зеленский умудрился испортить отношения даже с американским лидером Джо Байденом. По его мнению, особенно они усугубились из-за требований поставить Киеву истребители F-16 и танки Abrams.

Упомянул Пайн и о разногласиях Киева и Польши. Он напомнил о том, что Варшава грозит прекратить помогать Украине, так как с "безумным" Зеленским крайне трудно сотрудничать.