"Избалованный ребёнок": Поведением "безумного" Зеленского возмутились в США
Бывший эксперт Пентагона Пайн: Наглость Зеленского отталкивает союзников
Регулярные требования Владимира Зеленского поставить Киеву всё больше оружия лишь отталкивают западных союзников от Украины. Как заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн, он ведёт себя как избалованный ребёнок.
"Я думаю, что Зеленский — он как избалованный ребёнок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. <…> Он безумно неблагодарный. <…> Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе", — подчеркнул Пайн в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.
Эксперт также обратил внимание, что Зеленский умудрился испортить отношения даже с американским лидером Джо Байденом. По его мнению, особенно они усугубились из-за требований поставить Киеву истребители F-16 и танки Abrams.
Упомянул Пайн и о разногласиях Киева и Польши. Он напомнил о том, что Варшава грозит прекратить помогать Украине, так как с "безумным" Зеленским крайне трудно сотрудничать.
Всё больше противников дальнейшей финансовой поддержки Украины появляется и среди американских конгрессменов. Как заявил член Палаты представителей США Энди Биггс, сыграл свою роль провал распиаренного контрнаступления ВСУ после стольких денежных вливаний. Осложняет ситуацию с западной поддержкой для Украины и палестино-израильский конфликт. Как считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, Киев встанет в конец очереди за оружием из-за Израиля.
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