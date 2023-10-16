В МИД РФ предупредили, что космические западные спутники могут стать целью для ответного удара
Представитель МИД Ермаков: Спутники Запада могут стать целью для ответного удара
Используемые в конфликтах квазигражданские спутники Запада в космосе могут стать целью для ответного удара. Об этом рассказал в беседе с журналистами директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Квазигражданская инфраструктура [в космосе] вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара", — сказал Ермаков.
Он отметил, что из-за действий западных стран возникают неоправданные риски. Речь идёт об опасности для устойчивости мирной космической деятельности и социально-экономических процессов на Земле, от которых зависит благополучие людей. В первую очередь это касается развивающихся стран. Ермаков назвал подобное применение гражданских спутников провокационным. Он отметил, что это вызывает вопросы в контексте Договора о космосе 1967 года. Согласно ему, предусмотрено исключительно мирное использование космического пространства.
Напомним, летом этого года сообщалось о том, что американский коммерческий спутник WorldView-2 от Maxar дважды за месяц снимал Крымский мост. При этом фото были датированы 20 июня и 12 июля. То есть снимки были сделаны незадолго до взрыва на мосту, который произошёл 17 июля. Известно также, что 19 сентября американский спутник WorldView-3 снимал Севастополь, а на следующий день это делал WorldView-2. Спустя некоторое время, 22 сентября, Киев нанёс ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
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