Первые прототипы интернет-спутников Amazon запустили на орбиту
Ракету Atlas V с двумя прототипами спутников связи компании Amazon запустили во Флориде. Всего в рамках миссии на орбиту планируется отправить несколько тысяч таких устройств. Целью проекта является создание широкополосного интернета Project Kuiper.
Американская компания United Launch Alliance произвела пуск носителя 6 октября в 14:06 (21:06 мск). Информация о том, удалось ли вывести космические аппараты на околоземную траекторию, пока не публиковалась. Всего для функционирования Всемирной паутины потребуется 3236 спутников.
Незадолго до запуска ракеты вице-президент миссии Раджив Бадьял заявил, что проведённые лабораторные испытания подтвердили высокую надёжность спутников. Вне зависимости от результата Amazon приобретёт бесценный опыт отправки аппаратов в космос, добавил представитель компании.
А ранее стало известно о запуске ракеты Falcon 9 с двумя десятками спутников Starlink. По словам основателя SpaceX Илона Маска, его спутниковый интернет нередко используется в военных целях. Именно поэтому миллиардер отрезал ВСУ от Сети во время атак на Крым.
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