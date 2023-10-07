Первые прототипы интернет-спутников Amazon запустили на орбиту

Ракету Atlas V с двумя прототипами спутников связи компании Amazon запустили во Флориде. Всего в рамках миссии на орбиту планируется отправить несколько тысяч таких устройств. Целью проекта является создание широкополосного интернета Project Kuiper.

Американская компания United Launch Alliance произвела пуск носителя 6 октября в 14:06 (21:06 мск). Информация о том, удалось ли вывести космические аппараты на околоземную траекторию, пока не публиковалась. Всего для функционирования Всемирной паутины потребуется 3236 спутников.