Спутник американской компании Maxar снимал Крымский мост дважды за месяц

Американский коммерческий спутник WorldView-2 от Maxar дважды за последний месяц снимал Крымский мост. Об этом говорят данные на сайте организации, где размещена карта района.

При этом фото датированы 20 июня и 12 июля, то есть спутник снимал сооружение в том числе на минувшей неделе.