Спутник американской компании Maxar снимал Крымский мост дважды за месяц
Американский коммерческий спутник WorldView-2 от Maxar дважды за последний месяц снимал Крымский мост. Об этом говорят данные на сайте организации, где размещена карта района.
При этом фото датированы 20 июня и 12 июля, то есть спутник снимал сооружение в том числе на минувшей неделе.
Лайф напоминает, что утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Из-за теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице. Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал, что движение машин по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки.
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