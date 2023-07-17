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17 июля, 12:13

Спутник американской компании Maxar снимал Крымский мост дважды за месяц

Американский коммерческий спутник WorldView-2 от Maxar дважды за последний месяц снимал Крымский мост. Об этом говорят данные на сайте организации, где размещена карта района.

При этом фото датированы 20 июня и 12 июля, то есть спутник снимал сооружение в том числе на минувшей неделе.

Как спецслужбы Украины готовили удар по Крымскому мосту

Как спецслужбы Украины готовили удар по Крымскому мосту

Лайф напоминает, что утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Из-за теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице. Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал, что движение машин по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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