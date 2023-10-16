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16 октября, 09:49

Все организованные туристы вернулись из Израиля в Россию

Все организованные российские туристы, которые покупали турпутёвки в Израиль, 15 октября вернулись на родину. Таких было около 100 человек. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Мы можем уже официально заявить, что именно организованные пакетные туристы, которые приобретали в комплексе турпродукт, вчера вернулись в Россию все. Было чуть больше 100 человек", — отметил он в ходе пресс-конференции.

Россиянам рассказали, безопасно ли лететь на отдых в граничащий с Израилем Египет

Россиянам рассказали, безопасно ли лететь на отдых в граничащий с Израилем Египет

А ранее в Минэкономразвития рассказали россиянам, как вернуть деньги за путёвки в Израиль, который сейчас охвачен войной с палестинским движением ХАМАС. Также ведомство посоветовало россиянам воздержаться от поездок в регион. Число жертв противостояния там уже превышает несколько тысяч, есть погибшие и среди граждан РФ.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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