Психотерапевт назвала 5 триггеров тревожности в большом городе
Врач Крашкина: Темп жизни и социальная изоляция являются триггерами тревожности
Считается, что тревожным расстройствам, депрессии и другим отклонениям в сфере психического здоровья больше подвержены жители крупных городов. Город — это высококонкурентная среда со своими правилами игры. Ключевые факторы риска для психического здоровья Лайфу назвала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
1. Высокоскоростной темп жизни. Жизнь в мегаполисе требует от человека постоянной адаптации к изменяющимся условиям, быстрого реагирования на различные ситуации, высокой конкурентоспособности и продуктивности.
2. Шум и загрязнение. Эти факторы негативно влияют на физическое и психическое здоровье человека, вызывая раздражение, головные боли. Нарушается нормальный сон, что тоже усугубляет тревожность, отметила Крашкина.
3. Социальная изоляция. Жизнь в большом городе может привести к утрате связей с родственниками, друзьями или соседями, отсюда чувство одиночества, отсутствия социальной поддержки.
4. Неблагоприятная среда обитания. Низкое качество жилья, отсутствие безопасности на улицах, преступность и прочее. Всё это вызывает беспокойство за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье близких.
5. Несбалансированный образ жизни. Неправильное питание, недостаток физической активности, злоупотребление алкоголем и другими веществами.
"Периодически испытывать беспокойство нормально! Но если тревожные состояния становятся привычным фоном жизни и снижают её качество, то стоит задуматься", — добавила врач АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга).
Психотерапевт Ирина Крашкина назвала симптомы, которые могут указывать на тревожное расстройство:
- учащённое сердцебиение, потливость, дрожь, одышка, тошнота, головокружение;
- трудности в сосредоточении или принятии решений, постоянное раздражение, напряжённость или возбуждение, нарушения сна;
- ощущение приближающейся опасности.
Кстати, осенью, когда за окном дождь и слякоть, могут напасть грусть и тоска, однако, по словам психолога Натальи Наумовой, под видом простой осенней меланхолии может скрываться опасное психическое заболевание — депрессия. Как их отличить, читайте здесь.
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