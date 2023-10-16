Психотерапевт назвала 5 триггеров тревожности в большом городе

Считается, что тревожным расстройствам, депрессии и другим отклонениям в сфере психического здоровья больше подвержены жители крупных городов. Город — это высококонкурентная среда со своими правилами игры. Ключевые факторы риска для психического здоровья Лайфу назвала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

1. Высокоскоростной темп жизни. Жизнь в мегаполисе требует от человека постоянной адаптации к изменяющимся условиям, быстрого реагирования на различные ситуации, высокой конкурентоспособности и продуктивности.

2. Шум и загрязнение. Эти факторы негативно влияют на физическое и психическое здоровье человека, вызывая раздражение, головные боли. Нарушается нормальный сон, что тоже усугубляет тревожность, отметила Крашкина.

3. Социальная изоляция. Жизнь в большом городе может привести к утрате связей с родственниками, друзьями или соседями, отсюда чувство одиночества, отсутствия социальной поддержки.