Как уговорить детей на внуков: 7 хитростей и фраз-помощников от психолога

Уговаривать на внуков может быть непростой задачей, так как это личное решение, зависящее от множества факторов. Но если вы родитель взрослых детей и вам очень хочется понянчить малышей, то тут не обойтись без "небольшой" хитрости и уловки. Что не сделаешь ради "причинения счастья".

1. Будьте открытыми и терпимыми

7 лайфхаков от психолога, как поскорее убедить взрослых детей на потомство. Фото © Shutterstock

Подходите к разговору с уважением к точке зрения ваших детей. Постарайтесь не осуждать их решения и не оказывать давление. Но можете начать разговор с такой фразы: "Поймите стариков, очень хочется, пока мы живы, помочь вам и понянчить внучат".

2. Слушайте их мнение

По словам психолога Кристины Саламатовой, стоит позволить детям выразить свои беспокойства, опасения и причины, по которым они не хотят заводить потомство. Прослушивание их точки зрения может помочь вам лучше понять их позицию и переубедить их.

3. Обсудите их мотивацию

Спросите о том, почему они не хотят заводить детей? Могут ли быть конкретные причины, такие как финансовые трудности, страхи перед родительством или другие обстоятельства? Кристина Саламатова Психолог

На каждый аргумент приготовьте свой контраргумент. Разберём подробнее на конкретных примерах. На их слова "Мы не можем себе позволить детей из-за финансовых ограничений" можно ответить: "Мы можем разработать бюджет и финансовый план, чтобы гарантировать устойчивое обеспечение для будущих детей. Множество семей успешно справляются с финансами, имея детей".

Убеждение: "Мы боимся стать родителями и не знаем, как справляться с этим". Контраргумент: "Это может быть вызовом, но с поддержкой, обучением и опытом мы можем научиться справляться с этими трудностями. Множество ресурсов доступно для подготовки к родительству".

Убеждение: "Мы хотим сохранить свою независимость и свободу, и дети будут ограничивать наши возможности". Контраргумент: "С детьми можно находить баланс между семейной жизнью и свободой. Они могут стать важной частью жизни и приносить радость и удовлетворение".

4. Поделитесь своим опытом

Расскажите свои истории и опыт в роли родителей и дедушки/бабушки. Это может помочь им увидеть положительные стороны, дать представление о том, как они могут справиться с родительскими обязанностями Кристина Саламатова Психолог

5. Предложите поддержку

Мы хотим внуков: как убедить на этот шаг взрослых детей — 7 манипуляций. Фото © Shutterstock

Скажите детям, что они не будут оставлены одни в этом процессе. Готовность помочь и поддержать их в уходе за детьми может уменьшить их беспокойство.

6. Уважайте их решение

В конечном итоге, как говорит психолог в разговоре с Лайфом, решение о заведении детей должно быть на их совести. "Уважайте выбор детей, даже если он не соответствует вашим ожиданиям. Сила действия равна силе противодействия", — подчёркивает Кристина Саламатова.

Если вы слишком настаиваете, то они могут начать слишком сопротивляться и ещё больше не хотеть. Отпустите ситуацию и позвольте всему случиться самым наилучшим образом. И, конечно, внучата не заставят себя долго ждать.

7. Дайте им время