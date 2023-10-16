Поддержала Израиль и выступала против СВО: Сразу в трёх городах РФ требуют отменить концерты Арбениной

Тур группы "Ночные снайперы", лидером которой является Диана Арбенина, оказался под угрозой срыва, после того как жители Ижевска, Новосибирска и Пензы потребовали от местных властей отменить концерты коллектива. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, пензенские активисты написали заявление губернатору с требованием запретить выступление "Ночных снайперов" из-за несогласия Арбениной с официальной позицией России по конфликту между Израилем и Палестиной. Как отметил автор обращения, Москва придерживается нейтралитета в этом вопросе, а певица публично выразила поддержку еврейскому государству своей новой песней. А жители Новосибирской области в письме к региональным властям заявили, что Арбенина высказалась против российской спецоперации на Украине. При этом в Ижевске активисты призвали главу Удмуртии "не предавать" наших военных в зоне СВО выступлением "Ночных снайперов".

Отметим, что сейчас у коллектива Арбениной гастрольный тур по стране в честь 30-летия группы. 17 октября у "Ночных снайперов" запланирован концерт в Ижевске, 22 октября — в Новосибирске, а 25 октября — в Пензе. Сама Арбенина заявила, что не собирается комментировать информацию по поводу отмены концертов.

"Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь", — написала певица в телеграм-канале.