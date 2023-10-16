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16 октября, 12:50

Поддержала Израиль и выступала против СВО: Сразу в трёх городах РФ требуют отменить концерты Арбениной

SHOT: Тур "Ночных снайперов" по России оказался под угрозой срыва

<p>Диана Арбенина. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/darbenina/263" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Диана Арбенина</a></p>

Диана Арбенина. Обложка © Telegram / Диана Арбенина

Тур группы "Ночные снайперы", лидером которой является Диана Арбенина, оказался под угрозой срыва, после того как жители Ижевска, Новосибирска и Пензы потребовали от местных властей отменить концерты коллектива. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, пензенские активисты написали заявление губернатору с требованием запретить выступление "Ночных снайперов" из-за несогласия Арбениной с официальной позицией России по конфликту между Израилем и Палестиной. Как отметил автор обращения, Москва придерживается нейтралитета в этом вопросе, а певица публично выразила поддержку еврейскому государству своей новой песней. А жители Новосибирской области в письме к региональным властям заявили, что Арбенина высказалась против российской спецоперации на Украине. При этом в Ижевске активисты призвали главу Удмуртии "не предавать" наших военных в зоне СВО выступлением "Ночных снайперов".

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Отметим, что сейчас у коллектива Арбениной гастрольный тур по стране в честь 30-летия группы. 17 октября у "Ночных снайперов" запланирован концерт в Ижевске, 22 октября — в Новосибирске, а 25 октября — в Пензе. Сама Арбенина заявила, что не собирается комментировать информацию по поводу отмены концертов.

"Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь", — написала певица в телеграм-канале.

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Напомним, с апреля выступления артистки стали отменять в разных городах России. А в начале лета она сообщила о переносе июньских концертов на конец месяца из-за состояния здоровья.

Наталья Исакова
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