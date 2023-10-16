Стилист назвал главную ошибку российских мужчин в одежде, из-за которой они плохо выглядят

Простейшая вещь, которую мужчины могут сделать для улучшения своего образа, — убедиться, что одежда подходит по размеру. Об этом рассказал стилист-имиджмейкер Андрей Мэйфейр, призвав всех, кроме подростков, перестать увлекаться вещами оверсайз.

"Разумеется, предметы одежды не должны быть и малы. Достаточно будет убедиться, что ворот рубашки нужного диаметра, плечи куртки, пальто или пиджака находятся на месте, а не висят, при этом рукава не длинны и не коротки. Без правильной посадки одежды по фигуре трудно добиться хорошего впечатления от образа, состоящего даже из самых дорогих и качественных вещей", — подчеркнул эксперт в беседе с "Газетой.ru".



Кроме того, по его мнению, стоит акцентировать внимание на цветовой гамме. Стилист порекомендовал носить светлые вещи, так как они визуально делают мужчину солиднее и выделяют из толпы. В гардероб можно добавить пальто или парку в светло-сером или коричневом цвете в сочетании с голубыми джинсами.

Эксперт уточнил, что многие представители сильного пола не носят пиджаки. И зря. Тёмно-синий пиджак, например, придаст фигуре солидность или скроет незначительные недостатки. Этот предмет одежды, по словам стилиста, нужно носить с рубашкой белого или голубого цвета. А ещё можно докупить голубые джинсы или серые брюки, чтобы образ выглядел выигрышным, говорит специалист.

Мэйфейр сфокусировал внимание и на выборе брюк. По его словам, россияне напрасно носят очень длинные брюки, которые формируют снизу гармошку. Лучше их подшить в ателье. А вот что касается брюк со стрелками, то низ брючины должен едва касаться задней части верха обычных мужских невысоких туфель. Стилист подчеркнул, что таким образом вы спасёте вещь от грязи.

Большое внимание — выбору хорошей обуви. Эксперт рекомендует тёмно-коричневый цвет. Так образ будет выглядеть дороже, заключил он.