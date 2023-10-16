Путин заявил о важности позиций МИД и спецслужб по ситуации на Ближнем Востоке
Президенту России Владимиру Путину важна позиция компетентных ведомств по ситуации на Ближнем Востоке, ведь там много россиян. Об этом заявил сам российский лидер, передавая слово замглавы МИД Сергею Рябкову на совещании в понедельник, 16 октября, с участием постоянных членов Совета безопасности страны.
"Мне важно мнение Министерства иностранных дел, специальных служб, внешней разведки, всех коллег, которые здесь собрались. С учётом развивающейся ситуации, с учётом того, что в зоне конфликта находится много наших граждан, причём как с одной, так и с другой стороны, и страдает гражданское население, — встаёт вопрос гуманитарного содействия в регионе", — подчеркнул глава государства.
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Напомним, несколько дней назад в ходе форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин напомнил позицию России по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. Президент также отмечал, что РФ может внести свою лепту в решение ближневосточного конфликта.
ТАСС / Сергей Карпухин