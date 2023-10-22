Международный день тёщи, День белых журавлей, Яков-древопилец: Праздники и приметы 22 октября Сегодня, 22 октября 2023 года, в России отмечают несколько добрых праздников. Один из них посвящён "второй маме", которую мужчина обретает после женитьбы. А другой появился благодаря трогательному стихотворению Расула Гамзатова и не менее прекрасной песни. 21 октября, 21:01 22 октября — Международный день тёщи. Фото © Freepik / shurkin_son

Международный день тёщи

22 октября в России и за рубежом отмечается необычный праздник — Международный день тёщи, пока известный мало. Рассказываем о нём: это интернациональный неофициальный праздник;

отмечается каждый год в четвёртое воскресенье октября;

в 2023 году выпадает на 22 октября;

придуман в США почти сто лет назад в качестве шутки.

Международный день тёщи (Mother-In-Law Day) хоть и не имеет статуса официального, приобрёл популярность в целом ряде стран. Появился он в США ещё в 1930-х годах как шутка, по одной из версий, как альтернатива Дню матери, который отмечается в Штатах в мае. Предполагается, что инициатором праздника стал редактор техасской газеты Amarillo Globe-News Джин Хоу. На страницах издания он отметил, что тёща — это вторая мать и было бы справедливо, чтобы у неё тоже был свой "профессиональный" праздник. В народе идею явно оценили, и о Международном дне тёщи теперь знаем даже мы в России.

Праздник этот должен, конечно же, отмечаться в семейном кругу. Например, он может стать хорошим поводом для налаживания отношений между двумя членами семьи — тёщей и зятем. Их неприязнь друг к другу давно стала поводом для анекдотов, но, к счастью, в жизни это чаще всё же не так.

Международный день заикающихся людей

22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. Фото © Freepik

22 октября в России и других странах отмечается Международный день заикающихся людей или Международный день распространения информации о заикании. Предлагаем узнать о нём больше: это интернациональный неофициальный праздник, часть глобальной кампании;

учреждён по инициативе Международной ассоциации заикающихся людей (ISA), основанной в 1995 году;

его цель — привлечь внимание к проблемам заикающихся людей;

в этот день проводятся просветительские акции и мероприятия.

Согласно Международной классификации болезней, заикание — это нарушение речи, при котором человек повторяет или растягивает звуки, слоги и слова, а также делает частые остановки в речи, разрывающие её ритмическое течение. По данным ISA, около одного процента жителей планеты страдают заиканием, а это около 80 млн человек, что сопоставимо с населением большой страны.

Нередко заикание связано с логофобией — боязнью говорить. Она может быть как причиной, так и следствием. Не всегда в обществе относятся с пониманием к заикающимся, и такое нарушение в их речи может оказать серьёзное влияние на эмоциональное состояние, а значит, и жизнь человека. Дети, которые заикаются, часто становятся объектом издевательств.

Международный день заикающихся людей призван хоть частично решить эту проблему: донести до широкой общественности призыв проявлять терпимость к заикающимся. Каждый год Международный день заикающихся людей посвящён определённой теме. В 2023 году она звучит так: "Одна методика неприменима для всех". Мероприятия, приуроченные к празднику в этом году, сосредоточены на развитии индивидуальных подходов к лечению и профилактике заикания.

День финансово-экономической службы Вооружённых сил России

Памятник военным финансистам в Ярославле. Фото © Минобороны РФ

22 октября в России отмечается праздник военных финансистов — День финансово-экономической службы Вооружённых сил РФ. Рассказываем о нём: это один из профессиональных праздников Вооружённых сил России;

учреждён указом президента РФ в 2015 году;

ежегодно отмечается 22 октября, по календарю не смещается;

приурочен к дате появления такой службы на заре становления СССР;

военные экономисты и финансисты в этот день получают поздравления и награды.

День финансово-экономической службы Вооружённых сил России — праздник достаточно молодой, но опирающийся на события более чем вековой давности. 22 октября 1918 года был подписан приказ Реввоенсовета молодой Советской Республики об учреждении Финансового отдела. Документ определял структуру и основные задачи, возлагаемые на вновь образованный орган в системе Вооружённых сил.

В силу специфики своей работы военные финансисты обычно не находятся на виду, но их труд важен для слаженного функционирования всей Армии России. Например, в годы Великой Отечественной войны через финансовую систему армии и флота прошло более 1117 млрд рублей (50,8% расходов бюджета). Большой вклад она внесла в создание ракетно-ядерного щита России, обеспечение финансирования формирований, дислоцированных в Крыму и Севастополе при их принятии в Российскую Федерацию. И сейчас вносит вклад в ход специальной военной операции. В 2018 году финансово-экономическая служба Вооружённых сил России отметила свой 100-летний юбилей.

День белых журавлей

22 октября отмечается День белых журавлей. Фото © ТАСС / IMAGO / Andreas Franke

22 октября в России отмечается праздник под поэтичным названием День белых журавлей. Вот несколько фактов о нём: это российский неофициальный праздник, посвящённый памяти павших;

учреждён благодаря широко известному трогательному стихотворению Расула Гамзатова;

отмечается каждый год 22 октября, дата не меняется;

появился в Дагестане и разошёлся по всей стране.

Песня "Журавли" на стихи Расула Гамзатова в исполнении Муслима Магомаева. Видео © YouTube / Персональный сайт Муслима Магомаева

Дагестанский поэт и писатель Расул Гамзатов в 1965 году написал стихотворение "Журавли", а певец Марк Бернес в 1968 году записал песню на эти строки, они стали всенародно любимыми. По сей день это произведение звучит на демонстрациях и парадах по всей России.

Считается, что именно Расул Гамзатов предложил отмечать День белых журавлей в память о жертвах войн. Эти благородные птицы стали символом духовного и телесного возрождения. В России есть несколько монументов с их образом. В этот день несут цветы к мемориалам и могилам погибших воинов и благодарят за мирное небо над головой. Праздник белых журавлей также призван укреплять дружеские отношения между народами многонациональной России.

Приметы 22 октября

Яков-древопилец

Русская православная церковь 22 октября чтит память Иакова Алфеева — одного из 12 апостолов Христа, брата апостола и евангелиста Матфея. Согласно житию, он был сборщиком податей. Проповедовал в Иудее, а затем с апостолом Андреем — в Эдессе. Насчёт его смерти и погребения есть несколько версий. Согласно одной из них, он был побит камнями в Мармарике. Считается, что мощи апостола находятся в Риме в церкви Санти-Апостоли.

На Руси в этот день был народный праздник Яков-древопилец. Считалось, что именно с этой даты следует начать заготовку дров на зиму. Было поверье, что срубленные в этот день деревья горят дольше и греют сильнее. В народе говорили: "Яков пришёл — мужик за дровами в лес пошёл". Ещё была традиция в этот день готовить кашу из крупы нового урожая и печь пироги с ней. На Руси старались в этот день не сквернословить. Запрещалось ссориться, ругаться и кричать на маленьких детей.

Погодные приметы 22 октября

С лиственницы иголки осыпались — к малоснежной зиме.

С вишни листья не опали — к оттепели.

Снег на Якова — следующий год будет удачным.

Первые сосульки на крышах — к долгой и суровой зиме.

Именинники 22 октября

22 октября именины у российского актёра Максима Аверина. © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Сегодня, 22 октября, именины отмечают обладатели следующих имён: Константин

Максим

Пётр

Степан

Яков. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и счастья!

Авторы Вадим Андреев