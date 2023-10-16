Юрист рассказал, что грозит хоккеисту Хохлачёву за прыжки на машине помимо штрафа от клуба
Юрист Чичеров: Игрока хабаровского "Амура" Хохлачёва может наказать государство
Александр Хохлачёв. Обложка © ТАСС / КХЛ / Ильнар Тухбатов
Хоккеисту хабаровского "Амура" Александру Хохлачёву, который попрыгал на автомобиле незнакомого человека, помимо штрафа от клуба грозят другие проблемы. Такое мнение высказал юрист Илья Чичеров.
Нападающий "Амура" Александр Хохлачёв прыгнул на чужой автомобиль в Хабаровске. Видео © t.me / SHOT
"На спортсмена уже наложил санкции клуб, возможно, будут санкции от государства — оштрафуют за мелкое хулиганство или вроде того. Кроме того, возможно применение санкций со стороны хоккейного сообщества за нарушение положений Кодекса этики ФХР", — сказал Чичеров в беседе с "Газетой.ru".
В таком случае хоккеисту могут грозить предупреждение, штраф и даже спортивная дисквалификация. Если производство будет открыто, то Хохлачёв, как считает юрист, схлопотает приличное денежное взыскание.
Ранее Лайф рассказывал, что хоккеист хабаровского "Амура" Александр Хохлачёв запрыгнул на автомобиль местного жителя, а на его возмущение ответил, что это была всего лишь шутка. Руководство "Амура" уже решило оштрафовать Хохлачёва за его выходку. В команде также извинились за поведение игрока.