Волгоградца на 11 лет осудили за убийство соседа и попытку съесть его ягодицу
Жителя Волгограда, убившего своего соседа из-за ревности, отправили на 11 лет за решётку. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Всё произошло 7 января этого года. Осуждённый вместе с избранницей и соседом распивали алкогольные напитки. После того как девушка ушла, волгоградец набросился на товарища и нанёс ему около 40 ударов ножом.
На этом ревнивец не остановился и начал крушить жилище убитого. Кроме того, как напоминает V1.ru, мужчина попытался отрезать ягодицы жертвы. В суде он потом заявил, что хотел их съесть.
"Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что тело женщины без головы и конечностей было обнаружено в одной из коммунальных квартир на северо-западе Москвы. По горячим следам был задержан и сам убийца, в отношении которого заведено уголовное дело.
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