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Регион
Опубликовано 17 октября 2023, 14:29

В Госдуме предложили Байдену провести дебаты с Зюгановым

Володин предложил Байдену провести дебаты с Зюгановым "в своей возрастной группе"

Президенту США Джо Байдену, который собрался баллотироваться на второй срок, следует сначала провести дебаты "в своей возрастной группе", например, с главой фракции КПРФ Геннадием Зюгановым. Такое заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"Вдумайтесь, Байден что сказал — на выборы идёт для того, чтобы [президента РФ Владимира] Путина победить. Коллеги, ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе — с Зюгановым. А потом уже заявляться. Но Геннадий Андреевич всегда знает, где выход, а где вход", — сказал Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

По его словам, у Байдена нет шансов на победу, так как он постоянно забывает, зачем и куда пришёл. Поэтому, как считает спикер Госдумы, дебаты выиграет Зюганов. В заключение он посоветовал лидеру КПРФ готовиться.

Медведев отреагировал на желание Байдена "подавить" Путина
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Ранее Джо Байден заявил, что уверен в своей победе на предстоящих выборах. По его мнению, в ноябре 2024 года ему придётся вновь побороться за президентское кресло с Дональдом Трампом. Лайф также писал, что, говоря о целях возможного второго срока на посту лидера Штатов, Байден сообщил, что намерен урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и "подавить" российское руководство.

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Наталья Исакова
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