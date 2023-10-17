В Госдуме предложили Байдену провести дебаты с Зюгановым

Президенту США Джо Байдену, который собрался баллотироваться на второй срок, следует сначала провести дебаты "в своей возрастной группе", например, с главой фракции КПРФ Геннадием Зюгановым. Такое заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"Вдумайтесь, Байден что сказал — на выборы идёт для того, чтобы [президента РФ Владимира] Путина победить. Коллеги, ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе — с Зюгановым. А потом уже заявляться. Но Геннадий Андреевич всегда знает, где выход, а где вход", — сказал Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

По его словам, у Байдена нет шансов на победу, так как он постоянно забывает, зачем и куда пришёл. Поэтому, как считает спикер Госдумы, дебаты выиграет Зюганов. В заключение он посоветовал лидеру КПРФ готовиться.