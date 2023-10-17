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Регион
Опубликовано 17 октября 2023, 14:45

ГД приняла в I чтении проект об уточнении норм закона о выборах президента РФ

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о выборах президента России. Документ был внесён 5 октября группой депутатов и сенаторов во главе с Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Крашенинников ранее уточнил, что данный законопроект — это "точечная донастройка" системы, которая была необходима и не предполагает радикальных изменений в избирательном законодательстве.

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А ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком неформально уже приступил к подготовке к выборам президента России. Напомним, что по нынешнему избирательному законодательству выборы главы государства должны состояться в середине марта 2024 года. А решение о дате примет Совет Федерации в декабре 2023 года.

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Александра Вишнякова
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