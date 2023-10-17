ГД приняла в I чтении проект об уточнении норм закона о выборах президента РФ

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о выборах президента России. Документ был внесён 5 октября группой депутатов и сенаторов во главе с Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Крашенинников ранее уточнил, что данный законопроект — это "точечная донастройка" системы, которая была необходима и не предполагает радикальных изменений в избирательном законодательстве.