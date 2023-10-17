В ЦИК назвали предполагаемое число участников ДЭГ на выборах президента

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года потенциально могут участвовать 49 миллионов избирателей из 30 субъектов РФ. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

"Опыт применения ДЭГ на сегодня у нас имеют 30 субъектов РФ, в которых проживает 49 миллионов избирателей, без малого половина. И это возможные, весьма вероятные, участники ДЭГ в следующем году на главных выборах страны", — отметил он во время круглого стола по вопросам использования ДЭГ в Центральном исполкоме "Единой России".