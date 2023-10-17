В ЦИК назвали предполагаемое число участников ДЭГ на выборах президента
Зампред ЦИК Булаев: В ДЭГ на выборах президента могут участвовать 49 млн человек
В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года потенциально могут участвовать 49 миллионов избирателей из 30 субъектов РФ. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.
"Опыт применения ДЭГ на сегодня у нас имеют 30 субъектов РФ, в которых проживает 49 миллионов избирателей, без малого половина. И это возможные, весьма вероятные, участники ДЭГ в следующем году на главных выборах страны", — отметил он во время круглого стола по вопросам использования ДЭГ в Центральном исполкоме "Единой России".
Булаев добавил, что с 2019 по 2023 годы число участников ДЭГ увеличилось с 10,2 тысячи до 3,77 миллиона человек. В следующем году дистанционное электронное голосование будет впервые применяться на президентских выборах.
Напомним, ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком неформально уже приступил к подготовке к выборам президента России. По её словам, вся работа членов комиссии направлена на то, чтобы это важнейшее политическое событие прошло достойно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Владимир Путин ещё не выдвинул кандидатуру на выборы. В Госдуму внесли проект об уточнении положений закона о выборах президента РФ. Совфед определит дату выборов президента РФ в декабре.
ТАСС / Владимир Андреев