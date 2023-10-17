Захарова заявила о ничтожности резолюции ПАСЕ, посвящённой срокам президентства Путина

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что новая резолюция ПАСЕ, направленная против президента Владимира Путина, не имеет юридической силы и является частью информационной антироссийской кампании Запада. Об этом говорится в её комментарии, распространённом во вторник пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что налицо очередной пример вмешательства недружественных стран во внутренние дела России.

"Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы, они, попросту говоря, ничтожны", — заключила дипломат.