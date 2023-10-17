Регион

Уведомления отключены

17 октября, 12:39

Захарова заявила о ничтожности резолюции ПАСЕ, посвящённой срокам президентства Путина

Представитель МИД Захарова осудила резолюцию ПАСЕ о сроках президентства Путина

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что новая резолюция ПАСЕ, направленная против президента Владимира Путина, не имеет юридической силы и является частью информационной антироссийской кампании Запада. Об этом говорится в её комментарии, распространённом во вторник пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что налицо очередной пример вмешательства недружественных стран во внутренние дела России.

"Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы, они, попросту говоря, ничтожны", — заключила дипломат.

ПАСЕ обвинила Россию в "терроризме" по инициативе делегатов Украины и Эстонии

ПАСЕ обвинила Россию в "терроризме" по инициативе делегатов Украины и Эстонии

Напомним, что 13 октября ПАСЕ приняла очередную политизированную резолюцию с призывом признать Владимира Путина нелегитимным президентом России после окончания срока его полномочий в 2024 году. При этом наша страна ещё в марте прошлого года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Марина Калегина
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Путин
  • пасе
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров