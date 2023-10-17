"Модный приговор" возвращается в эфир с новым ведущим
Эрнст: Эвелина Хромченко может стать новой ведущей шоу "Модный приговор"
Шоу "Модный приговор" возвращается в эфир Первого канала, новым ведущим может стать эксперт моды Эвелина Хромченко. Об этом заявил гендиректор телеканала Константин Эрнст.
"Да, "Модный приговор" возвращается в эфир. Старый ведущий (Александр Васильев. — Прим. Лайфа) не будет участвовать", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, что Первый канал в начале 2022 года прекратил показ некоторых развлекательных передач в пользу общественно-политических программ. Шоу "Модный приговор" выходило с 30 июля 2007 года по 3 марта 2022-го. Его вели, в частности, модельеры Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин и Александр Васильев. Хромченко в проекте выступала в роли ведущей-обвинителя, а судьёй был Васильев.
В последнее время имя Александра Васильева ассоциируется с его скандальными высказываниями. Так, он одним из первых публично осудил специальную военную операцию (СВО), обвинив Родину в оккупации Украины, и уехал из России. Однако потом историк моды всё-таки вернулся, чтобы подзаработать. В России деньги Васильеву приносят женщины, мечтающие выйти замуж, а тратит он их на антиквариат на Западе. Отличился ведущий и хамским поведением в аэропорту Казани, где проклял работницу из-за бутылки льняного масла.
ТАСС / Юрий Самолыго