"Модный приговор" возвращается в эфир с новым ведущим

"Да, "Модный приговор" возвращается в эфир. Старый ведущий (Александр Васильев. — Прим. Лайфа) не будет участвовать", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Напомним, что Первый канал в начале 2022 года прекратил показ некоторых развлекательных передач в пользу общественно-политических программ. Шоу "Модный приговор" выходило с 30 июля 2007 года по 3 марта 2022-го. Его вели, в частности, модельеры Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин и Александр Васильев. Хромченко в проекте выступала в роли ведущей-обвинителя, а судьёй был Васильев.