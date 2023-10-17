Бритни Спирс призналась, что сделала аборт в 19 лет от Джастина Тимберлейка

Последняя время Бритни Спирс всё больше приковывает внимание общественности к своей персоне. Перед выходом её мемуаров, выяснилось, что экс-возлюбленный певицы Джастин Тимберлейк пытался препятствовать публикации книги, и понятно почему. Бритни рассказала, что сделала аборт от него в 19 лет.

Американская поп-звезда призналась, что могла стать мамой ещё на пике своей карьеры. По словам Спирс, Тимберлейк не захотел ребёнка, сославшись на то, что они ещё не готовы были стать родителями. Певица вспоминает об этом с грустью.

"Но Джастин определённо не был рад беременности. Он сказал, что мы не были готовы к появлению ребёнка в нашей жизни, что мы были слишком молоды", — публикует строчки из книги "Жизнь во мне" издание People.

Тимберлейк, к слову, игнорирует откровения бывшей девушки. Певец начал встречаться со Спирс, когда ей было 17 лет. После аборта американская звезда осталась в отношениях с Тимберлейком, но в 2002 году порвала с ним. Впервые замуж Спирс вышла в 2004 году за друга детства Джейсона Александра. Однако брак продлился всего 55 часов. С 2004 по 2006 год она была замужем за рэпером Кевином Федерлайном, родив двоих детей. 18 августа Сэм Асгари заявил, что разводится с артисткой.