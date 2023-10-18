В Санкт-Петербурге проходят обыски у вероятных соучастников избиения прохожих

"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно, причастных к совершению указанного преступления", — уточнили в управлении.

Также указано, что после задержания группы молодых людей управлением СК был возбуждён ещё ряд уголовных дел.

О нападении на прохожих в Санкт-Петербурге стало известно несколько дней назад после появления в социальных сетях роликов избиений. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина по данному факту было возбуждено уголовное дело. Нападавшими в основном оказались выходцы из Азербайджана, которые избивали граждан в ТЦ и на улице. На данный момент известно о шести задержанных участниках "азербайджанской мафии".