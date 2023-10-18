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17 октября, 23:57

В Санкт-Петербурге проходят обыски у вероятных соучастников избиения прохожих

В Санкт-Петербурге проходят обыски у возможных соучастников избиения прохожих на юге города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Следственного комитета.

"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно, причастных к совершению указанного преступления", — уточнили в управлении.

Также указано, что после задержания группы молодых людей управлением СК был возбуждён ещё ряд уголовных дел.

Активный участник "азербайджанской мафии" оправдался после задержания за избиение петербуржцев

Активный участник "азербайджанской мафии" оправдался после задержания за избиение петербуржцев

О нападении на прохожих в Санкт-Петербурге стало известно несколько дней назад после появления в социальных сетях роликов избиений. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина по данному факту было возбуждено уголовное дело. Нападавшими в основном оказались выходцы из Азербайджана, которые избивали граждан в ТЦ и на улице. На данный момент известно о шести задержанных участниках "азербайджанской мафии".

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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