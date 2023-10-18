В Германии объяснили отсутствие GPS в ракетах ATACMS для ВСУ
Журналист Репке: Вашингтон передал Украине ракеты ATACMS без GPS
США поставили ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS без GPS, рассказал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в X. По его словам, Штаты приняли такое решение, потому что российские комплексы радиоэлектронной борьбы легко справляются с этой системой.
"Причина, конечно, одна: успешное глушение российскими средствами РЭБ большинства вооружений с GPS-наведением", — отметил Репке.
Также он добавил, что Украина получила изначальную, старую версию таких ракет с классическим инерциальным наведением.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщало, что США на днях тайно передали небольшое число ракет ATACMS Украине. Позже председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в Бердянске после обстрела ВСУ нашли обломки ATACMS.
Getty Images / South Korean Defense Ministry