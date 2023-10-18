США поставили ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS без GPS, рассказал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в X. По его словам, Штаты приняли такое решение, потому что российские комплексы радиоэлектронной борьбы легко справляются с этой системой.