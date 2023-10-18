Путин: Поставки ракет ATACMS могут лишь продлить агонию Украины

Поставки ракет ATACMS Киеву только продлят агонию Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами в среду в Пекине, где ранее завершились его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"А результата [поставок ракет Киеву] не будет. Для Украины в этом смысле ничего хорошего нет — это просто продлевает агонию. Они начали давно очередное наступление на Херсонском направлении. Результата нет, потери есть. Так же, как было на других направлениях. И с этой точки зрения, это тоже ошибка", — сказал Путин.