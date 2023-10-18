Путин: Поставки ракет ATACMS могут лишь продлить агонию Украины
Поставки ракет ATACMS Киеву только продлят агонию Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами в среду в Пекине, где ранее завершились его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
"А результата [поставок ракет Киеву] не будет. Для Украины в этом смысле ничего хорошего нет — это просто продлевает агонию. Они начали давно очередное наступление на Херсонском направлении. Результата нет, потери есть. Так же, как было на других направлениях. И с этой точки зрения, это тоже ошибка", — сказал Путин.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщало, что США на днях тайно передали небольшое число ракет ATACMS Украине. Позже председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в Бердянске после обстрела ВСУ нашли обломки ATACMS.
LIFE