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Регион
Опубликовано 18 октября 2023, 10:17
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Путин: Поставки ракет ATACMS могут лишь продлить агонию Украины

Поставки ракет ATACMS Киеву только продлят агонию Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами в среду в Пекине, где ранее завершились его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"А результата [поставок ракет Киеву] не будет. Для Украины в этом смысле ничего хорошего нет — это просто продлевает агонию. Они начали давно очередное наступление на Херсонском направлении. Результата нет, потери есть. Так же, как было на других направлениях. И с этой точки зрения, это тоже ошибка", — сказал Путин.

Американские дальнобойные ракеты ATACMS уже на Украине: Какой ответ есть у России
Американские дальнобойные ракеты ATACMS уже на Украине: Какой ответ есть у России

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщало, что США на днях тайно передали небольшое число ракет ATACMS Украине. Позже председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в Бердянске после обстрела ВСУ нашли обломки ATACMS.

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Александр Юнашев
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