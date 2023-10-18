Путин: Противоречия Газы с остальной Палестиной ещё не говорят о враждебности
Президент России Владимир Путин не считает, что противоречия между сектором Газа и остальной Палестиной говорят о враждебности между ними. Об этом российский лидер заявил журналистам в среду в Пекине, где ранее завершились его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Путин отметил, что ситуация на Ближнем Востоке стала одной из важных тем, которую они обсудили в ходе трёхчасовой встречи.
"Есть противоречия внутри палестинского сообщества — и Западный берег, и Газа, но я бы не назвал их враждующими", — сказал глава российского государства.
Путин и ранее заявлял о том, что далеко не все жители сектора Газа поддерживают действия боевиков ХАМАС. Президент России делился мыслями и о том, как, по его мнению, должен решиться конфликт Израиля и Палестины. Владимир Путин подчеркнул, что Москва не видит альтернатив урегулированию ситуации путём переговоров. Их целью должна стать реализация формулы "двух государств", которую выработала ООН: независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующая в мире и безопасности с Израилем.
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