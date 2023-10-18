Путин: Противоречия Газы с остальной Палестиной ещё не говорят о враждебности

Президент России Владимир Путин не считает, что противоречия между сектором Газа и остальной Палестиной говорят о враждебности между ними. Об этом российский лидер заявил журналистам в среду в Пекине, где ранее завершились его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Путин отметил, что ситуация на Ближнем Востоке стала одной из важных тем, которую они обсудили в ходе трёхчасовой встречи.

"Есть противоречия внутри палестинского сообщества — и Западный берег, и Газа, но я бы не назвал их враждующими", — сказал глава российского государства.