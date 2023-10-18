Регион

Уведомления отключены

18 октября, 15:54

В Минобороны рассказали, какие ракеты были сбиты над Крымом

Российская ПВО перехватила две украинские ракеты С-200 над Крымом

Вечером 18 октября российские средства ПВО перехватили две украинские ракеты С-200 над территорией Крыма. Фрагменты боеприпасов упали в безлюдной местности и сдетонировали на земле. В результате никто не пострадал.

"18 октября около 17:40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма <...>. Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле", — отметили в МО РФ.

В Крыму за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников

В Крыму за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников

Напомним, сегодня вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Сухарной Балки российский флот отражает атаку воздушных целей, а в районе Сахарной Головки — дым, спасатели уже выехали на место. Позже он уточнил, что в районе Кара-Кобы — мыса, расположенного во Внутренней гряде Крымских гор, была сбита ракета. Боевая часть сдетонировала в поле.

Обложка ©

ТАСС / Артур Лебедев

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров