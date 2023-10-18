В Минобороны рассказали, какие ракеты были сбиты над Крымом

Вечером 18 октября российские средства ПВО перехватили две украинские ракеты С-200 над территорией Крыма. Фрагменты боеприпасов упали в безлюдной местности и сдетонировали на земле. В результате никто не пострадал.

"18 октября около 17:40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма <...>. Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле", — отметили в МО РФ.