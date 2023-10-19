Эрдоган объявил в Турции трёхдневный траур по "тысячам убитых в Газе мучеников"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил трёхдневный общенациональный траур по погибшим в результате израильских атак в секторе Газа.

"Трехднёвный общенациональный траур объявлен, чтобы разделить боль палестинского народа в связи с погибшими и ранеными в результате нападений Израиля на гражданских, а также последней атакой на больницу 17 октября", — сказано в указе турецкого президента.

Он продлится с момента обнародования указа и до заката 21 октября. По всей стране и в её зарубежных представительствах эти три дня будут приспущены флаги. Эрдоган объяснил, что траур является знаком уважения народа Турции к "тысячам убитых мучеников, большинство из которых дети и невинные мирные жители".

"Мы в Турции чувствуем в наших сердцах огромную боль, которую пережили наши палестинские братья", — написал глава государства на своей странице в соцсети X (Twitter).

Напомним, вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. По информации Минздрава Палестины, число погибших в результате атаки превысило 470 человек, более 300 пострадало. Таким образом, общее число погибших в Газе превысило три тысячи. В ударе по больнице обвинили Израиль, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. По его версии, снаряд якобы могла запустить группировка "Исламский джихад"*.