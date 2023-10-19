Медведев: Киев "проливает крокодиловы слёзы" из-за ревности к Израилю

Перспектива лишиться прежнего уровня финансирования и военной помощи из-за обострения на Ближнем Востоке пугает киевский режим. На фоне конфликта украинские власти даже начали "отчаянно ревновать к Израилю", считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что европейские лидеры стараются не реагировать на ужасы палестино-израильского конфликта. Вместо этого они лишь делают красивые заявления, дабы "залакировать кровь и смерть".

"Не отстаёт от них и Киев, напуганный перспективой получать всё меньше оружия и финансовой помощи, когда кукловодам станет "самим нужнее". Он отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слёзы", — написал Медведев в авторской статье для "Известий".