Медведев: Киев "проливает крокодиловы слёзы" из-за ревности к Израилю
Перспектива лишиться прежнего уровня финансирования и военной помощи из-за обострения на Ближнем Востоке пугает киевский режим. На фоне конфликта украинские власти даже начали "отчаянно ревновать к Израилю", считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что европейские лидеры стараются не реагировать на ужасы палестино-израильского конфликта. Вместо этого они лишь делают красивые заявления, дабы "залакировать кровь и смерть".
"Не отстаёт от них и Киев, напуганный перспективой получать всё меньше оружия и финансовой помощи, когда кукловодам станет "самим нужнее". Он отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слёзы", — написал Медведев в авторской статье для "Известий".
Схожее заявление ранее сделал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Зеленский с жадностью смотрит на помощь, которую США оказывают Израилю. А вот экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски и вовсе уверена, что скоро Киеву придётся бороться за внимание Вашингтона.
Flickr / President of Ukraine