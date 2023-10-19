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18 октября, 22:01

Медведев: Киев "проливает крокодиловы слёзы" из-за ревности к Израилю

Перспектива лишиться прежнего уровня финансирования и военной помощи из-за обострения на Ближнем Востоке пугает киевский режим. На фоне конфликта украинские власти даже начали "отчаянно ревновать к Израилю", считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что европейские лидеры стараются не реагировать на ужасы палестино-израильского конфликта. Вместо этого они лишь делают красивые заявления, дабы "залакировать кровь и смерть".

"Не отстаёт от них и Киев, напуганный перспективой получать всё меньше оружия и финансовой помощи, когда кукловодам станет "самим нужнее". Он отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слёзы", — написал Медведев в авторской статье для "Известий".

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Схожее заявление ранее сделал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Зеленский с жадностью смотрит на помощь, которую США оказывают Израилю. А вот экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски и вовсе уверена, что скоро Киеву придётся бороться за внимание Вашингтона.

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Flickr / President of Ukraine

Илья Пушкарев
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