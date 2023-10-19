Сийярто припомнил премьеру Эстонии скандал с мужем после слов о встрече Путина и Орбана

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал лицемерную реакцию премьера Эстонии Каи Каллас на встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе международного форума "Один пояс ― один путь" в Пекине.

По оценке главы МИД, Каллас продемонстрировала максимальное осуждение встречи Путина и Орбана, в то время как её муж Арво Халлик продолжал вести бизнес с Россией после начала спецоперации на Украине.