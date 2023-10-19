Сийярто припомнил премьеру Эстонии скандал с мужем после слов о встрече Путина и Орбана
Сийярто осудил лицемерную реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Пекине 17 октября 2023 года. Обложка Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Orbán Viktor
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал лицемерную реакцию премьера Эстонии Каи Каллас на встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе международного форума "Один пояс ― один путь" в Пекине.
По оценке главы МИД, Каллас продемонстрировала максимальное осуждение встречи Путина и Орбана, в то время как её муж Арво Халлик продолжал вести бизнес с Россией после начала спецоперации на Украине.
"При всём моём уважении, это Кая Каллас, та самая Кая Каллас, муж которой, как недавно выяснилось, владел компанией, поставлявшей сырьё на российский завод на сумму €30 миллионов даже после начала конфликта, несмотря на боевые действия. Лицемерие в кубе", ― поделился выводами Сийярто у себя в соцсетях.
Напомним, в августе в Эстонии разгорелся скандал вокруг премьер-министра Каи Каллас. Её супруга — бизнесмена Арво Халлика — уличили в ведении дел с российскими партнёрами. Из-за шумихи Халлик объявил о решении немедленно продать все свои акции транспортной компании Stark Logistics, которая перевозит грузы в Россию.