В Европе заявили о двух "пощёчинах" Байдену во время вояжа на Ближний Восток

Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски назвала "пощёчиной" президенту США Джо Байдену отказ короля Иордании Абдаллы Второго от встречи. Она сочла визит хозяина Белого дома на Ближний Восток "провальным".

"Хоть я и не уверена, что мы можем называть этот вояж именно так (визитом. — Прим. Лайфа), поскольку король Иордании Абдалла уже отказался встречаться с Байденом. Это тот самый король, который сказал, что он не примет ни одного беженца из Газы", — отметила обозреватель в своём ютуб-канале.

По мнению журналистки, вторую "пощёчину" Байдену отвесил президент Палестины Махмуд Аббас, который также отказался встречаться с американским коллегой. Ван Денски уверена, что изначально организовывать этот "визит для публичного унижения" было ошибкой после позора с госсекретарём Энтони Блинкеном, который ждал приёма у саудовского принца Мухаммеда бен Салмана восемь часов. Как отметила обозреватель, сразу было ясно, что "это будет провалом".

Решение об отмене четырёхстороннего саммита было принято Абдаллой Вторым и Байденом из-за трёхдневного траура, который объявил Аббас в связи с гибелью сотен соотечественников при ударе по больнице "Аль-Ахли" вечером 17 октября. По информации Минздрава Палестины, число погибших в результате атаки превысило 470 человек, более 300 пострадало. Таким образом, общее число погибших в Газе превысило три тысячи. В ударе по больнице обвинили Израиль, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. По его версии, снаряд якобы могла запустить группировка "Исламский джихад"*.