Сунак прилетел в Израиль на военном самолёте
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль, сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ". Самолёт политика приземлился в аэропорту Бен-Гурион, у него запланированы встречи с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.
Журналистка радиостанции Эйнав Кернер опубликовала фото военно-транспортного самолёта, на котором прилетел Сунак.
Сунак прилетел в Израиль на военном самолёте. Фото © X (ранее Twitter) / עינב קרנר
А вчера Израиль посетил президент США Джо Байден. Он встретился с Биньямином Нетаньяху и заявил о поиске альтернативы наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. А сегодня американский лидер решил обратиться к нации.
Kin Cheung / AP / TASS