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19 октября, 06:46

Сунак прилетел в Израиль на военном самолёте

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль, сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ". Самолёт политика приземлился в аэропорту Бен-Гурион, у него запланированы встречи с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.

Журналистка радиостанции Эйнав Кернер опубликовала фото военно-транспортного самолёта, на котором прилетел Сунак.

Сунак прилетел в Израиль на военном самолёте. Фото © X (ранее Twitter) / עינב קרנר

Сунак прилетел в Израиль на военном самолёте. Фото © X (ранее Twitter) / עינב קרנר

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А вчера Израиль посетил президент США Джо Байден. Он встретился с Биньямином Нетаньяху и заявил о поиске альтернативы наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. А сегодня американский лидер решил обратиться к нации.

Обложка ©

Kin Cheung / AP / TASS

Матвей Константинов
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