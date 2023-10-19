Сунак прилетел в Израиль на военном самолёте

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль, сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ". Самолёт политика приземлился в аэропорту Бен-Гурион, у него запланированы встречи с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.